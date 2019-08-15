"Нафтогаз" рассчитывает взыскать с "Газпрома" $3 млрд в конце 2020г - Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга в $3 млрд в конце 2020 года, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
"Мой прогноз: до конца 2020 года мы взыщем всю сумму - около $3 млрд ($2,6 млрд плюс проценты - ИФ). Начнем взыскание в середине 2020 года и закончим к концу 2020 года", - сказал он в интервью изданию "Экономическая правда".
Витренко напомнил, что НАК добился ареста активов "Газпрома" в Великобритании и Нидерландах, а также ограничительных мер в Люксембурге и Швейцарии, поскольку в этих странах нет активов российской компании, которые можно было бы заморозить.
По его словам, в настоящее время "Нафтогаз" добивается отдельных судебных решений для получения разрешений на реализацию арестованных активов.
"В Англии законодательство построено так, что если замороженные активы соизмеримы с суммой долга, то суды ждут решения апелляции. В Голландии можно реализовывать активы до решения апелляции, но там "Газпром" использовал все правды и неправды: заявил, что они не получали уведомление о начале процесса. В результате процесс затянулся, слушания по нему будут только в декабре", - пояснил Витренко.
Он также уточнил, что общая сумма оценки замороженных активов даже превышает $3 млрд.
Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров на поставку и транзит "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжаловал, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях.
Из-за нежелания выполнить решения арбитража долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" увеличивается почти на $200 млн в год в виде набежавших процентов.
ГПС Азербайджана продемонстрировала взятые на вооружение снайперские винтовки США, Великобритании и других европейских стран
Вопрос Джамму и Кашмира должен решаться в рамках норм международного права, заявляют в Баку
Фестиваль плова пройдет 17 августа в Москве на ВДНХ
CEO компаний США получают в 278 раз больше среднестатистических сотрудников - исследование
Терпящий убытки малый бизнес Аланьи против системы all inclusive в отелях - СМИ
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Москва поддерживает Каракас в противодействии попыткам США сменить власть в Венесуэле - Шойгу на встрече с венесуэльским коллегой
Россиянкам разрешат работать машинистками поездов, но нефтяницами они стать по-прежнему не смогут
В парламенте Молдавии рассматривают ходатайство прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с убежавшего из страны Шора
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа