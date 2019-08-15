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Инфраструктура и тендеры 15.08.2019 14:49

Arch Style за 212 тыс. манатов подготовит смету капремонта здания Бакинской мэрии

Исполнительная власть Баку направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту административного здания.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ИВ Баку подписало с ООО «Arch Style» контракт на проведение указанных работ.

Сумма - 212,4 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАКУ, МЭРИЯ, КАПРЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]