Arch Style за 212 тыс. манатов подготовит смету капремонта здания Бакинской мэрии

Исполнительная власть Баку направит более 210 тыс. манатов на подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту административного здания.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, ИВ Баку подписало с ООО «Arch Style» контракт на проведение указанных работ.

Сумма - 212,4 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков