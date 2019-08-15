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Инфраструктура и тендеры 15.08.2019 14:56

Минобразования отбирает подрядчика для строительства школы в Бейлаганском районе

Министерство образования Азербайджана отбирает подрядчика для строительства нового здания общеобразовательной школы на 624 ученика в селе Дуньямалылар Бейлаганского района, отмечается в объявлении ведомства.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 300 манатов.

Тендерная процедура состоится 27 сентября в 15:00 на сайте etender.gov.az.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 февраля 2019 года распорядился выделить министерству образования 2 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания школы в селе Дюньямалылар в Бейлаганском районе.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.

Ф.Исазаде

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Тэги: ШКОЛА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]