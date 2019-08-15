Минобразования отбирает подрядчика для строительства школы в Бейлаганском районе

Министерство образования Азербайджана отбирает подрядчика для строительства нового здания общеобразовательной школы на 624 ученика в селе Дуньямалылар Бейлаганского района, отмечается в объявлении ведомства.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере – 300 манатов.
Тендерная процедура состоится 27 сентября в 15:00 на сайте etender.gov.az.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев 13 февраля 2019 года распорядился выделить министерству образования 2 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания школы в селе Дюньямалылар в Бейлаганском районе.
Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.
Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.
Ф.Исазаде
ГПС Азербайджана продемонстрировала взятые на вооружение снайперские винтовки США, Великобритании и других европейских стран
Вопрос Джамму и Кашмира должен решаться в рамках норм международного права, заявляют в Баку
В британской полиции заявляют об обнаружении следов "Новичка" в крови у еще одного полицейского
Фестиваль плова пройдет 17 августа в Москве на ВДНХ
CEO компаний США получают в 278 раз больше среднестатистических сотрудников - исследование
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Москва поддерживает Каракас в противодействии попыткам США сменить власть в Венесуэле - Шойгу на встрече с венесуэльским коллегой
Россиянкам разрешат работать машинистками поездов, но нефтяницами они стать по-прежнему не смогут
В парламенте Молдавии рассматривают ходатайство прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с убежавшего из страны Шора
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа