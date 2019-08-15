"Лаборатория Касперского" открыла первый Центр прозрачности в Азии

"Лаборатория Касперского" открыла новый Центр прозрачности, который расположен в Малайзии, говорится в сообщении компании.
Компания впервые запустила подобный центр в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в течение 2018-2019 гг. "Лаборатория Касперского" открывала их в Европе - в Швейцарии и Испании. Интернет-компания также намерена открыть центр в Северной Америке - вероятнее всего в Канаде.
Инвестиции в азиатский центр не уточняются. Ранее "Лаборатория Касперского" сообщала, что совокупный объем инвестиций в развертывание центров прозрачности и ЦОДов в рамках инициативы может составить $12 млн до конца 2019 года.
В сообщении отмечается, что помощь в открытии центра "Лаборатории Касперского" оказывала госорганизация Cybersecurity Malaysia при министерстве коммуникаций и мультимедиа Малайзии. Как и в других центрах прозрачности, открытых "Лабораторией Касперского", гости малазийского центра смогут проверить исходный код продуктов компании, а также изучить документацию по разработке ПО и принципам обработки данных.
В 2017 году власти США ввели запрет на использование продукции "Лаборатории Касперского" в американских государственных структурах из-за подозрения в связи компании с российскими спецслужбами. А британский Национальный центр кибербезопасности рекомендовал отвечающим за нацбезопасность ведомствам не использовать продукцию компании.
Ранее Европарламент также выпустил рекомендацию не использовать продукты "Лаборатории Касперского" в связи с "потенциальной опасностью" их антивирусов - из-за этого компания приостановила сотрудничество с Европолом.
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