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Инфраструктура и тендеры 15.08.2019 15:14

ФСРВП направит более 8 млн манатов на строительство жилых домов и инфраструктуры для семей вынужденных переселенцев в Гейгельском районе

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 8 млн 336,73 тыс. манатов на строительство жилых домов и создание инфраструктуры в новом жилом квартале в Гейгельском районе для 130 семей вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Tunel-Metro Insaat» подписан контракт на строительство четырех жилых 5-этажных домов и создание необходимой технической инфраструктуры. Сумма контракта - 2 млн 931,104 тыс. манатов.

С ОАО «Azersutechizattikinti» подписан контракт на строительство трех жилых 5-этажных дома и создание необходимой технической инфраструктуры. Сумма контракта - 1 млн 215,605 тыс. манатов.

С ООО «Technokrat Limited» подписан контракт на строительство четырех жилых 5-этажных домов и создание необходимой технической инфраструктуры. Сумма контракта - 1 млн 889,177 тыс. манатов.

С компанией «Qara cay» подписан контракт на строительство четырех жилых 5-этажных домов и создание необходимой технической инфраструктуры. Сумма контракта - 2 млн 300,842 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ФСРВП, ДОМА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]