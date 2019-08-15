ФСРВП направит более 8 млн манатов на строительство жилых домов и инфраструктуры для семей вынужденных переселенцев в Гейгельском районе

Фонд социального развития вынужденных переселенцев (ФСРВП) направит 8 млн 336,73 тыс. манатов на строительство жилых домов и создание инфраструктуры в новом жилом квартале в Гейгельском районе для 130 семей вынужденных переселенцев.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Tunel-Metro Insaat» подписан контракт на строительство четырех жилых 5-этажных домов и создание необходимой технической инфраструктуры. Сумма контракта - 2 млн 931,104 тыс. манатов.

С ОАО «Azersutechizattikinti» подписан контракт на строительство трех жилых 5-этажных дома и создание необходимой технической инфраструктуры. Сумма контракта - 1 млн 215,605 тыс. манатов.

С ООО «Technokrat Limited» подписан контракт на строительство четырех жилых 5-этажных домов и создание необходимой технической инфраструктуры. Сумма контракта - 1 млн 889,177 тыс. манатов.

С компанией «Qara cay» подписан контракт на строительство четырех жилых 5-этажных домов и создание необходимой технической инфраструктуры. Сумма контракта - 2 млн 300,842 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков