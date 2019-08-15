ЦБ Азербайджана планирует 19 августа на депозитном аукционе привлечь 150 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 19 августа 2019 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 150 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 19 августа проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 150 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

На предыдущем аукционе – 14 августа - ЦБА привлек 100 млн манатов.

Процентный коридор по привлекаемым средствам на аукционе 19 августа установлен 6,26%-8,24%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков