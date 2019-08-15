Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-июле сократился на 3,6%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-июле 2019 года составил на сумму $154 млн 849,4 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-июле 2019 года в Азербайджан импортировано 8 тыс. 36,55 тонн фармацевтической продукции (спад на 3,6% от показателя января-июля 2018г – ИФ) на $154 млн 849,4 тыс. (рост на 0,7%)», - отметили в ГТК.
В 2018 году в Азербайджан было импортировано 16 тыс. 933,78 тонн фармацевтической продукции на $290 млн 184,22 тыс.
Н.Аббасова
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