На севере Норвегии зафиксировали небольшой всплеск радиации

В атмосфере на севере Норвегии зафиксировано наличие небольшого количества радиоактивного йода, сообщили в четверг в Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.
"Незначительные объемы радиоактивного йода отмечены в воздухе в районе нашей станции в Сванховде в северной Норвегии. Зафиксированный уровень очень низок и не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды", - говорится в пресс-релизе ведомства.
"В настоящий момент невозможно определить, связан ли обнаруженный йод с инцидентом в Архангельске на прошлой неделе", - отметили в управлении.
Отмечается, что замеры воздуха были взяты в период с 9 по 12 августа 2019 года, и что полученные данные сопоставимы с теми, которые эксперты получали ранее.
""Норвежские станции мониторинга фиксируют радиоактивный йод 6 - 18 раз в году, и его источник обычно не известен", - уточнили в ведомстве.
Там отметили, что источником такого йода чаще всего оказывается производство радиоактивных фармацевтических препаратов.
8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.
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