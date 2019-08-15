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Дальнее зарубежье 15.08.2019 17:40

На севере Норвегии зафиксировали небольшой всплеск радиации

В атмосфере на севере Норвегии зафиксировано наличие небольшого количества радиоактивного йода, сообщили в четверг в Управлении по ядерной и радиационной безопасности Норвегии.

"Незначительные объемы радиоактивного йода отмечены в воздухе в районе нашей станции в Сванховде в северной Норвегии. Зафиксированный уровень очень низок и не представляет опасности ни для людей, ни для окружающей среды", - говорится в пресс-релизе ведомства.

"В настоящий момент невозможно определить, связан ли обнаруженный йод с инцидентом в Архангельске на прошлой неделе", - отметили в управлении.

Отмечается, что замеры воздуха были взяты в период с 9 по 12 августа 2019 года, и что полученные данные сопоставимы с теми, которые эксперты получали ранее.

""Норвежские станции мониторинга фиксируют радиоактивный йод 6 - 18 раз в году, и его источник обычно не известен", - уточнили в ведомстве.

Там отметили, что источником такого йода чаще всего оказывается производство радиоактивных фармацевтических препаратов.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами. Госкорпорации "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, РАДИАЦИЯ, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]