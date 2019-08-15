SOCAR довела число АЗС в Украине до 60

Компания «SOCAR Energy Ukraine» (дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Украине, сообщают украинские СМИ.
«Новая АЗС под брендом «SOCAR» открыта в Киеве. Эта АЗС стала 13-ой по счету, открытой SOCAR в Киевском регионе и 60-ой в Украине», - отмечается в информации.
На АЗС реализуются нефтепродукты, отвечающие экологическому стандарту Евро-5, и произведенные на ведущих НПЗ Польши, Литвы и Беларуси. Ассортимент нефтепродуктов состоит из бензинов AI-92, АI-95, улучшенного бензина АI-95 «Nano» и дизельного топлива «Nano» и «Nano Extro».
Станция оснащена тремя двусторонними топливораздаточными колонками с 5 заправочными пистолетами с каждой стороны для реализации светлых нефтепродуктов, а также колонкой для реализации LPG на 4 пистолета.
Как сообщалось, SOCAR Energy Ukraine начала свою деятельность в Украине в 2008 году. В начале 2009 года, после тщательного исследования розничного топливного рынка Украины, SOCAR Energy Ukraine приняла решение о создании и развитии сети АЗС на территории Украины.
Н.Аббасова
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