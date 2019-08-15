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ТЭК 15.08.2019 16:04

SOCAR довела число АЗС в Украине до 60

Компания «SOCAR Energy Ukraine» (дочернее предприятие Госнефтекомпании Азербайджана, ГНКАР) ввела в эксплуатацию новую автозаправочную станцию (АЗС) в Украине, сообщают украинские СМИ.

«Новая АЗС под брендом «SOCAR» открыта в Киеве. Эта АЗС стала 13-ой по счету, открытой SOCAR в Киевском регионе и 60-ой в Украине», - отмечается в информации.

На АЗС реализуются нефтепродукты, отвечающие экологическому стандарту Евро-5, и произведенные на ведущих НПЗ Польши, Литвы и Беларуси. Ассортимент нефтепродуктов состоит из бензинов AI-92, АI-95, улучшенного бензина АI-95 «Nano» и дизельного топлива «Nano» и «Nano Extro».

Станция оснащена тремя двусторонними топливораздаточными колонками с 5 заправочными пистолетами с каждой стороны для реализации светлых нефтепродуктов, а также колонкой для реализации LPG на 4 пистолета.

Как сообщалось, SOCAR Energy Ukraine начала свою деятельность в Украине в 2008 году. В начале 2009 года, после тщательного исследования розничного топливного рынка Украины, SOCAR Energy Ukraine приняла решение о создании и развитии сети АЗС на территории Украины.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, УКРАИНЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]