Терпящий убытки малый бизнес Аланьи против системы all inclusive в отелях - СМИ

Владельцы торговых точек и кафе в турецкой Аланье в очередной раз высказались за отмену системы "все включено" в отелях из-за серьезных убытков, сообщает газета Yeni Alanya.
"В 2019 году отели Аланьи были переполнены туристами, но магазины пустовали из-за того, что проживая по системе "все включено", гости почти не покидают гостиниц", - цитирует издание президента Палаты торговцев и ремесленников Аланьи Нури Демира.
По его словам, торговцы сталкиваются с непомерной арендной платой в центре города, а их долги уже исчисляются миллионами.
"Центр города должен быть освобожден от гостиниц "все включено". В противном случае проблемы ремесленников не будут решены", - подчеркнул Демир.
Представители малого бизнеса Турции уже не первый раз выступают с предложением отменить систему "все включено". Один из аргументов - она не дает туристам познакомиться с настоящей культурой Турции. При этом отельеры и туроператоры не поддерживают подобные заявления, так как опасаются оттока туристов в другие страны, если это предложение будет принято.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что от all inclusive в Турции никто не откажется.
"Власти понимают, что курицу, несущую золотые яйца, резать нельзя ни при каких условиях. И потом, спад интереса туристов к торговцам объясняется разными факторами: многие отдыхают в Турции не в первый раз, и экскурсии и местный шопинг им уже приелись. Кроме того, услуги и сервис у уличных торговцев объективно хуже того, что гости получают в отеле", - отметили в АТОР.
По данным туроператоров, расположенные в регионе Антальи Аланья и Кемер в сезоне 2019 года стали самыми популярными курортами Турции у российских туристов. Власти страны по итогам года ожидают в стране более 6 млн туристов из России. За семь месяцев года только в регионе Антальи уже побывали почти 3 млн россиян.
Система аll inclusive, или "все включено", была введена в Турции в первой половине 1990-х годов и используется практически во всех курортных регионах. Она пользуется особой популярностью у российских, немецких и британских туристов.
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