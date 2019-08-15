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СБ ООН в пятницу проведет заседание по штату Джамму и Кашмир - СМИ

Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг статуса индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает в четверг пакистанское радио.

Пройдет ли эта встреча в закрытом режиме, не сообщается.

Ранее СМИ сообщали, что о закрытых консультациях в СБ ООН по статусу Джамму и Кашмира попросил Китай. Перед этим срочное заседание в Совете Безопасности по этому вопросу запросил Пакистан.

В августе обострились отношения между Индией и Пакистаном после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной. Также власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Индией

В свою очередь премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Тэги: ООН, СОВБЕЗ, ДЖАММУ/КАШМИР, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]