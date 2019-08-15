СБ ООН в пятницу проведет заседание по штату Джамму и Кашмир - СМИ

Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию вокруг статуса индийского штата Джамму и Кашмир, сообщает в четверг пакистанское радио.
Пройдет ли эта встреча в закрытом режиме, не сообщается.
Ранее СМИ сообщали, что о закрытых консультациях в СБ ООН по статусу Джамму и Кашмира попросил Китай. Перед этим срочное заседание в Совете Безопасности по этому вопросу запросил Пакистан.
В августе обострились отношения между Индией и Пакистаном после того, как руководство Индии отменило особый статус штата Джамму и Кашмир и ввело на этой территории прямой контроль со стороны Дели.
В ответ пакистанское правительство распорядилось перевести дипломатические отношения с Индией на более низкий уровень и приостановить двустороннюю торговлю с этой страной. Также власти Пакистана ранее на этой неделе прекратили железнодорожное и автобусное сообщение с Индией
В свою очередь премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что переподчинение индийского штата Джамму и Кашмир центральному правительству в Дели позволит покончить с терроризмом на этой территории. Он напомнил, что "за последние три десятилетия в регионе погибли 42 тыс. человек".
Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.
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