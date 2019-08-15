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Финансы 15.08.2019 16:28

Азербайджанская Standard Insurance увеличит уставный капитал на 14,55%

ЗАО "AB Standard", являющееся стопроцентным акционером СК Standard Insurance, приняло решение об увеличении уставного капитала СК, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

"Капитал страховой компании будет повышен на 14,55% или 1,6 млн манатов – до 12,6 млн манатов. Капитал будет увеличен путем эмиссии 16 тыс. новых акций, номиналом 100 манатов каждая", - отметили в ЗАО.

Standard Insurance действует на страховом рынке Азербайджана с октября 2002 года.

Активы компании по данным на конец первого полугодия 2019 года составили 15 млн 353,268 тыс. манатов, обязательства – 9 млн 879,564 тыс. манатов. Капитал компании составил 5 млн 473,704 тыс. манатов. Доналоговая прибыль компании за первое полугодие текущего года составила 283,48 тыс. манатов. При этом на 30 июня 2019 года суммарные накопленные убытки страховщика оцениваются в 5,526 млн манатов.

По итогам первого полугодия 2019 года сборы компании составили 4 млн 757,6 тыс. манатов, выплаты – 1 млн 877,4 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: СТРАХОВАНИЕ, КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]