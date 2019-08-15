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Дальнее зарубежье 15.08.2019 18:03

Китай не останется безучастным к происходящему в Гонконге - посол КНР в Лондоне

Китай не собирается "сидеть сложа руки" и готов применить серьезные меры, если протесты в Гонконге выйдут из-под контроля, заявил в четверг посол КНР в Великобритании Лю Сяомин.

"Если ситуация в дальнейшем ухудшится и перестанет поддаваться контролю со стороны правительства Специального административного района, то центральные власти не станут сидеть сложа руки и наблюдать (за беспорядками - ИФ)", - цитируют западные СМИ слова посла, сказанные на телевизионной пресс-конференции.

"У нас есть достаточное количество решений и достаточно силы, чтобы незамедлительно подавить беспорядки", - подчеркнул он.

Он также выступил против "иностранного вмешательства" в ситуацию в Гонконге и призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "с большой осторожностью" касаться проблемы этого района Китая.

"Я думаю, некоторые политики все еще считают Гонконг частью Британской империи", - добавил Лю Сяомин.

Ранее в четверг помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал правительство Китая быть осторожным и не предпринимать агрессивных действий против протестующих в Гонконге.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Тэги: КИТАЙ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГОНКОНГ, РЕШИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]