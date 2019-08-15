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Дальнее зарубежье 15.08.2019 18:11

Китайский спецназ тренируется неподалеку от Гонконга

Сотни сотрудников Народной вооруженной полиции Китая проводят в четверг учения на стадионе в Шеньчжене - городе, расположенном неподалеку от Гонконга, сообщает агентство Bloomberg.

На фотографиях, опубликованных агентством, видно, что парковочные места около стадиона заполнены более чем 100 военно-транспортными средствами - грузовиками, бронетранспортерами, автобусами и внедорожниками.

Ранее в четверг помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал правительство Китая быть осторожным и не предпринимать агрессивных действий против протестующих в Гонконге.

Болтон также отметил, что любой признак агрессии со стороны китайского правительства вызовет ответный удар со стороны Конгресса США.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Тэги: КИТАЙ, СПЕЦНАЗ, УЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]