Китайский спецназ тренируется неподалеку от Гонконга

Сотни сотрудников Народной вооруженной полиции Китая проводят в четверг учения на стадионе в Шеньчжене - городе, расположенном неподалеку от Гонконга, сообщает агентство Bloomberg.

На фотографиях, опубликованных агентством, видно, что парковочные места около стадиона заполнены более чем 100 военно-транспортными средствами - грузовиками, бронетранспортерами, автобусами и внедорожниками.

Ранее в четверг помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал правительство Китая быть осторожным и не предпринимать агрессивных действий против протестующих в Гонконге.

Болтон также отметил, что любой признак агрессии со стороны китайского правительства вызовет ответный удар со стороны Конгресса США.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.