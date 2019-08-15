Китайский спецназ тренируется неподалеку от Гонконга

Сотни сотрудников Народной вооруженной полиции Китая проводят в четверг учения на стадионе в Шеньчжене - городе, расположенном неподалеку от Гонконга, сообщает агентство Bloomberg.
На фотографиях, опубликованных агентством, видно, что парковочные места около стадиона заполнены более чем 100 военно-транспортными средствами - грузовиками, бронетранспортерами, автобусами и внедорожниками.
Ранее в четверг помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призвал правительство Китая быть осторожным и не предпринимать агрессивных действий против протестующих в Гонконге.
Болтон также отметил, что любой признак агрессии со стороны китайского правительства вызовет ответный удар со стороны Конгресса США.
Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.
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