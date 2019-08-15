Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0258 GBR   2.0497 TRY   0.3044

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.23 -1.87 Brent 59.48 -1.82

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.08.2019 16:32

Атамбаев подозревается в легализации преступных доходов - Генпрокуратура Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подозревается в совершении нескольких особо тяжких преступлений, в том числе незаконном обогащении и легализации преступных доходов, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

"Следственной группой Военной прокуратуры Киргизии в рамках расследования уголовных дел Атамбаеву вручены уведомления о подозрении в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений", - сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, Атамбаев подозревается в создании противоправной устойчивой связи с должностными лицами государственных органов и энергокомпаний, и организации коррупции при поставке угля на ТЭЦ Бишкек и лоббировании интересов ОсОО "Прогресс Компани", а также в создании коррупционной схемы при модернизации ТЭЦ Бишкека.

В Генпрокуратуре добавили, что помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации своих преступных доходов в особо крупном размере, а также в организации коррупции при незаконной выдаче лицензии в сговоре с отдельными должностными лицами.

Ранее адвокат Атамбаева Сергей Слесарев сообщил агентству, что в числе предъявленных экс-президенту обвинений также значится дело о передаче в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где находится штаб-квартира основанной экс-президентом Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель".

Атамбаеву также предъявлены обвинения в связи с незаконным приобретением земельного участка в селе Кой-Таш под Бишкеком.

По данным МВД Киргизии, Атамбаев также является подозреваемым по уголовным делам о событиях 7-8 авуста в селе Кой-Таш, где на минувшей неделе попытка силового задержания экс-президента переросла в столкновения. Атамбаев также проходит по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шесть сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа.

Сообщалось, что он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. На его имущество, в том числе телеканал "Апрель", был наложен арест. Вещание телеканала было приостановлено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, АТАМБАЕВ, ГЕНПРОКУРАТУРА


Похожие новости


Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявлены обвинения в незаконном приобретении земли Киргизская прокуратура предъявила Атамбаеву новые обвинения - адвокат Суд в Бишкеке рассмотрит апелляцию на арест Атамбаева 16 августа МВД Киргизии официально сообщило о задержании Атамбаева "по принудительному приводу" Атамбаев задержан Число пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии возросло до 79 человек - Минздрав

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]