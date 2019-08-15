Желающих приобрести выставленную на продажу грузинскую телекомпанию "Рустави 2" пока не нашлось, заявил в четверг журналистам генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия.

"Пока никто не выражал желания приобрести телекомпанию. Как известно, ее владелец Кибар Халваши в минувший понедельник заявил, что готов продать телекомпанию через открытый конкурс, который продлится в течение недели. В случае если покупателя не найдется, Халваши намерен искать финансовые ресурсы своими силами", - сказал Салия.

Европейский суд по правам человека 18 июля оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче телекомпании ее бывшему владельцу Халваши и его компании "Панорама".

В понедельник Халваши сообщил, что у телекомпании обнаружились долги в размере более $24 млн, поэтому он ее продает. При этом он готов продать телекомпанию всем, кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.