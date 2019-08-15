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Регион 15.08.2019 19:03

Покупателей на грузинскую телекомпанию "Рустави 2" пока нет

Желающих приобрести выставленную на продажу грузинскую телекомпанию "Рустави 2" пока не нашлось, заявил в четверг журналистам генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия.

"Пока никто не выражал желания приобрести телекомпанию. Как известно, ее владелец Кибар Халваши в минувший понедельник заявил, что готов продать телекомпанию через открытый конкурс, который продлится в течение недели. В случае если покупателя не найдется, Халваши намерен искать финансовые ресурсы своими силами", - сказал Салия.

Европейский суд по правам человека 18 июля оставил в силе решение Верховного суда Грузии о передаче телекомпании ее бывшему владельцу Халваши и его компании "Панорама".

В понедельник Халваши сообщил, что у телекомпании обнаружились долги в размере более $24 млн, поэтому он ее продает. При этом он готов продать телекомпанию всем, кроме экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТЕЛЕКОМПАНИЯ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]