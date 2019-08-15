Азербайджан приобрел израильские мини БПЛА Skylark

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана приобрела мини беспилотный летательный аппарат (БПЛА) израильского производства «Skylark» (Жаворонок), сообщает азербайджанский сайт военных новостей AzeriDefence.
«Впервые ГПС Азербайджана продемонстрировала БПЛА «Skylark» 14 августа 2019 года на Площади флага в Баку на выставке (приуроченной 100-летию пограничной охраны – ИФ)»,- отмечается в сообщении.
При этом, AzeriDefence не отмечает, какую модификацию «Skylark»-а приобрела ГПС.
БПЛА «Skylark» разработан израильской Silver Arrow, являющейся дочерней компанией Elbit Systems.
ГПС Азербайджана в настоящее время имеет на вооружении многоцелевые разведывательные БПЛА «Hermes-450», всепогодные тактические - «Hermes-900», барражирующие боеприпасы - «SkyStriker» производства Elbit Systems и разведывательно-ударный БПЛА типа камикадзе «IAI-Harop».
Ф.Исазаде
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