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ТЭК 15.08.2019 16:55

Цены на нефть ускорили падение, Brent торгуется у $58,45 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе дневной сессии в четверг, давление на рынок продолжают оказывать опасения рецессии в США и неопределенность в отношении торгового конфликта Вашингтона и Пекина.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:35 подешевели на $1,03 (1,73%) - до $58,45 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,48 (0,87%) - до $54,74 за баррель.

Власти Китая назвали решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

Между тем накануне в ходе торгов доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом грядущей рецессии - она предваряла последние пять рецессий в США. Обычно инверсия наблюдается примерно за полтора года до начала экономического спада.

Кроме того, как следует из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.

Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей.

Отмечается, что спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.

Тем временем министерство юстиции США подало запрос генеральному прокурору Гибралтара о дальнейшем задержании иранского танкера Grace 1, сообщило в четверг гибралтарское телевидение.

Судья Верховного суда Гибралтара Энтони Дадли заявил, что "судно было бы освобождено", если бы запрос США о задержании танкера не поступил за несколько часов до планировавшегося освобождения танкера.

Власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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