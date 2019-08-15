Сепаратисты Йемена начали выводить силы из захваченных правительственных учреждений Адена

Южный переходный совет (ЮПС) Йемена приступил к выводу сил из правительственных учреждений в Адене, которые сепаратисты ЮПС захватили на прошлой неделе во время выступления против йеменского правительства, сообщает телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источник.

В частности, бойцы ЮПС покинули президентский дворец аль-Маашик в Адене, который затем заняла гвардия президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади.

За процессом вывода сил ЮПС наблюдают представители Саудовской Аравии и ОАЭ, прибывшие в Аден в четверг.

Собеседники телеканала "Аль-Арабийя" сообщили, что в качестве условий для начала диалога в арабской коалиции потребовали от ЮПС вернуть контроль над правительственными учреждениями правительству Йемена и отвести силы с захваченных в Адене позиций.

Источник также утверждал, что ЮПС не пользуется поддержкой у местного населения.

На прошлой неделе сепаратисты из ЮПС, воевавшие на стороне арабской коалиции против йеменских повстанцев-хуситов, взяли под контроль Аден, где размещается признанное международным сообществом правительство Йемена, другие правительственные объекты, а также военные базы. В ходе боевых действий, по данным ООН, погибли не менее 40 человек, и 260 получили ранения.

В минувший понедельник лидер ЮПС Айдарус аз-Зубайди обвинил правительство Йемена в заговоре против ЮПС, что побудило его бойцов к активным действиям. Однако в то же время аз-Зубайди заявил о готовности "работать ответственно с Саудовской Аравией для урегулирования этого кризиса" и "со всей искренностью принять участие во встрече, предложенный королевством Саудовская Аравия".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, которых, как заявляют на Западе, поддерживает Иран.

Хуситы удерживают значительные территории на севере Йемена, включая столицу страны Сану.