Представитель ЕС позитивно оценивает смягчение меры пресечения Дельпалю

Глава представительства ЕС в России Маркус Эдерер назвал шагом в правильном направлении перевод под домашний арест партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля и призвал к новому слушанию его дела в суде.

"Мы считаем шагом в позитивном направлении решение перевести под домашний арест гражданина ЕС, французского бизнесмена Филиппа Дельпаля. Я вновь призываю к тому, чтобы ему был предоставлен полный доступ к правосудию, включая новое слушание в суде в ближайшее время, в соответствии с международными обязательствами России", - сказал Эдерер "Интерфаксу".

Так называемое "дело Baring Vostok" было возбуждено 13 февраля 2019 года. Фигурантами расследования стали шесть человек: основатель и старший партнер Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров и бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.

Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" 2,5 млрд рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В этот четверг Мосгорсуд отменил решение о продлении срока ареста Дельпалю. В ходе заседания прокурор и следователь согласились с позицией защиты о возможности смягчения обвиняемому меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Находиться под домашним арестом Дельпаль будет в московской квартире.

В представительстве ЕС ранее заявляли, что отсутствие доступа Дельпаля к слушаниям в суде для возможного обжалования или для встречи с семьей вызывает серьезную озабоченность и противоречит международным обязательствам России в сфере прав человека, а именно нарушает право Дельпаля на доступ к правосудию.