Украина передаст польской компании блок Хмельницкой АЭС для энергомоста с ЕС

Консорциум Ukraine Power Bridge Company Ltd (UPBCL) в составе Polenergia International S.ar.l., Westinghouse Electric Sweden AB и EDF Trading Ltd признан победителем конкурса по отбору частного инвестора для реализации проекта "Энергетический мост "Украина-ЕС"
"Определить победителем конкурса по определению частного партнера для осуществления государственно-частного партнерства относительно проекта "Энергетический мост "Украина - Европейский Союз" компанию "Юкрейн пауэр бридж компани лимитед", - говорится в протоколе конкурсной комиссии, который вместе с приказом министерства энергетики и угольной промышленности об его утверждении обнародован на сайте ведомства.
Как отмечается, поданное консорциумом предложение соответствует требованиям аукционной документации.
Компания UPBCL, учрежденная Polenergia (польская частная энергетическая группа) и зарегистрированная в Ирландии в феврале 2019 года, стала единственным участником этого конкурса.
Согласно ее заявке, ожидаемый срок выполнения программы развития межгосударственных электросетей составит 13 кварталов, программ повышения эффективности АЭС и наращивания мощности - 28 кварталов. Объем инвестиций UPBCL оценила в 47,7 млн евро, 108,6 млн евро и 87,2 млн евро соответственно.
В приказе министерства говорится, что дата старта переговоров с победителем - 2 сентября 2019 года.
Как сообщалось, Минэнергоугля Украины в январе текущего года объявило конкурс по выбору инвестора для строительства энергетического моста в рамках ГЧП. Цель проекта заключается в интеграции объединенной энергетической системы Украины с европейской энергосистемой ENTSO-E путем экспорта электроэнергии в страны ЕС и создания на этой основе механизма финансового обеспечения развития генерирующих мощностей атомной энергетики. С победителем планировалось заключить "смешанный договор в рамках государственно-частного партнерства" на срок 23 года и 3 месяца.
Энергомост предусматривает организацию выдачи мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС (ХАЭС) в энергосистему ЕС путем включения его в состав Бурштынского энергоострова вместе с подстанцией "Западноукраинская" и ЛЭП ХАЭС-Жешув (Польша). Получаемые от экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3-4 ХАЭС.
Срок эксплуатации 1-го блока ХАЭС истек в 2018 году. На сайте станции говорится, что с ноября прошлого года он находится в плановом среднем ремонте.
Фактически НАЭК "Энергоатом" (оператор всех действующих АЭС Украины) должна будет передавать частному партнеру электроэнергию со второго блока ХАЭС на границе с ЕС, который будет ее реализовывать по средневзвешенным ценам продаж энергетических бирж Венгрии, Словакии, Румынии и Польши. По итогам реализации электроэнергиии частный партнер должен осуществлять ее оплату "Энергоатому" за вычетом своих инвестиций, премий за внесенные инвестиции, понесенные при продажах операционные затраты и маржи от операционной прибыли.
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