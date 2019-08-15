В парламенте Молдавии рассматривают ходатайство прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с убежавшего из страны Шора

И.о. генерального прокурора Молдавии Думитру Робу потребовал в парламенте снятия депутатской неприкосновенности с депутата Илана Шора, обвиняемого в причастности к краже денег из банковской с системы сообщила в четверг председатель парламента Зинаида Гречанная, зачитав обращение прокурора.
Для принятия решения было созвано заседание парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету, которое должно дать заключение для рассмотрения вопроса на пленарном заседании парламента. Решение будет принято до конца дня.
Как сообщалось, 25 июля суд в Молдавии принял решение об объявлении в розыск и аресте депутата Шора, осужденного по обвинению в краже денег из банковской системы. Это связано с тем, что Шор не явился в суд и покинул территорию Молдавии вопреки подписке о невыезде.
В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 лет тюремного заключения, но он до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате.
Известный молдавский предприниматель Шор вляется супругом певицы Жасмин. Он был председателем Совета директоров "Bаncа de Economii" ("Сберегательный банк"), а также одним из основных акционеров этого банка и двух других "Banca Sociala" и "Unibank". В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около одного миллиарда долларов, что составляло более 20% ВВП Молдавии.
Апелляционная палата Кагула все время откладывала заседания - за два года суд не начал рассмотрение дела по существу. За это время бизнесмен стал мэром города Оргеева, создал "Партию Шора" и стал депутатом парламента. Ему удавалось оттягивать окончательное решение суда благодаря поддержке со стороны главного молдавского олигарха, лидера правящей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка.
Вечером 14 июня, сразу после объявления Демпартии о переходе в оппозицию Плахотнюк, Шор и их ближайшее окружение покинули Молдавию. В начале июля Генеральная прокуратура Молдавии официально признала, что Шор незаконно покинул страну. За незаконное пересечение границы ему грозит штраф, 200 часов неоплачиваемой общественной работы или тюремное заключение до 2 лет.
МВД Молдавии предполагает, что Плахотнюк находится в США, а Шор - в Израиле. В конце июля Плахотнюк прислал в парламент Молдавии заявление о сложении депутатского мандата.
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