CEO компаний США получают в 278 раз больше среднестатистических сотрудников - исследование

Зарплаты главных исполнительных директоров в США взлетели более чем на 1000% в период с 1978 по 2018 год, тогда как рост зарплат обычных сотрудников составил 12%, показало исследование аналитического центра Economic Policy Institute.
Главы 350 крупнейших компаний страны в 2018 году в среднем получили $17,2 млн, в то время как среднестатистические сотрудники заработали $64,5 тыс., говорится в исследовании.
В целом зарплата гендиректоров превышает зарплату обычных сотрудников в 278 раз, тогда как в 1989 году CEO получали в 58 раз больше, а в 1965 году - в 20 раз.
При этом отмечается, что в 2017 и 2018 году в среднем $7,5 млн от общего размера заработной платы глав компаний пришлось на вознаграждение в форме акций и доход от опционов на акции.
Авторы исследования критикуют сложившуюся ситуацию.
"Стремительный рост вознаграждений гендиректоров усугубляет повсеместное неравенство в стране", - пишет экономист и один из авторов исследования Лоуренс Мишел. Он входит в число экспертов, которые говорят о росте разрыва в уровне благосостояния в США.
Между тем другие рыночные эксперты полагают, что получение топ-менеджерами акций компании наряду с зарплатой является одним из способов их мотивации.
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