Трамп призвал к жесткому наказанию для стрелка, ранившего полицейских в Филадельфии

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что мужчина, открывший огонь по полицейским в Филадельфии, ранее уже совершал преступления, и наказание для него должно быть жестким.

"Стрелка из Филадельфии нельзя было допускать на улицы, у него было долгое, очень темное криминальное прошлое. Выглядело это все так, будто он хорошо себя чувствовал после задержания и после того, как он ранил стольких полицейских", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

При этом президент США высказался за назначение длительного наказания за подобные преступления.

"Длительный срок (для стрелка - ИФ). Нужно быть гораздо более жесткими (в борьбе - ИФ) с уличной преступностью", - подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по полицейским в штате Филадельфия, ранив шестерых стражей порядка. Нападавший был задержан.