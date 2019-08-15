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Дальнее зарубежье 15.08.2019 17:40

Трамп призвал к жесткому наказанию для стрелка, ранившего полицейских в Филадельфии

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что мужчина, открывший огонь по полицейским в Филадельфии, ранее уже совершал преступления, и наказание для него должно быть жестким.

"Стрелка из Филадельфии нельзя было допускать на улицы, у него было долгое, очень темное криминальное прошлое. Выглядело это все так, будто он хорошо себя чувствовал после задержания и после того, как он ранил стольких полицейских", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

При этом президент США высказался за назначение длительного наказания за подобные преступления.

"Длительный срок (для стрелка - ИФ). Нужно быть гораздо более жесткими (в борьбе - ИФ) с уличной преступностью", - подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по полицейским в штате Филадельфия, ранив шестерых стражей порядка. Нападавший был задержан.

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Тэги: США, ТРАМП, СТРЕЛОК, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]