Виноделы Грузии ожидают падения спроса на виноград из-за возможных проблем с экспортом вина в РФ

Проблемы в российско-грузинских политических отношениях и падение экспорта грузинского вина в Россию в последние месяцы могут привести к снижению в Грузии спроса на виноград урожая-2019, заявил глава Национального агентства вина республики Леван Мехузла на брифинге в четверг.

"После политических событий лета 2019 года, сокращения экспорта грузинского вина на крупнейший его рынок - в Россию, а также возможности введения с ее стороны санкций на импорт, ожидается, что спрос производителей вина на закупку винограда будет меньшим, в результате чего могут появиться проблемы с его реализацией", - заявил Мехузла.

По его данным, если в мае в Россию было поставлено 4,5 млн бутылок грузинского вина, то в июне этот показатель снизился до 4,2 млн бутылок, а в июле - до 3,5 млн бутылок. "Налицо отрицательная динамика, в июле этого года по сравнению с июлем 2018 года экспорт вина на российский рынок уменьшился уже на 30%", - сказал глава агентства.

По его словам, несмотря на это, конкурентная среда, созданная в последние годы в Грузии в области виноградарства и виноделия, позволит снизить риски для отрасли. В частности, он отметил, что еще в 2017 году частично, а в 2018 году уже полностью сбор урожая был проведен без государственного субсидирования и при этом в прошлом году было переработано рекордное количество винограда - более 230 тыс. тонн, а доход виноградарей превысил 300 млн лари ($100 млн).

"В этом году в Кахетии (главном виноградарском регионе Грузии - ИФ) мы прогнозируем урожай винограда в объеме 200-250 тыс. тонн, хотя, в то же время есть ожидание, что спрос на закупку винограда, особенно белого, в этом году может быть сравнительно низким на свободном рынке", - заявил Мехлуза.

"В Телави уже создается координационный штаб "Ртвели 2019" (сбор урожая винограда - ИФ) для организованного проведения всего процесса сбора, приема и переработки урожая винограда", - сказал он.

Глава агентства добавил, что его ведомство "максимально мобилизовано, чтобы помочь виноградарям и виноделам справиться с возможными проблемами в процессе сдачи и переработки урожая винограда, чтобы "Ртвели 2019" прошел без сбоев".

По данным Национальной службы статистики, в 2018 году производство винограда в Грузии составило 259,9 тыс. тонн, что на 43,8% больше, чем в 2017 году. В прошлом году республика экспортировала 86,2 млн бутылок натурального виноградного вина, что стало рекордным показателем за последние 30 лет. В том числе поставки в Россию в 2018 году выросли на 12,4% - до 53 млн 682,6 тыс. бутылок (62,3% общего объема экспорта).

Россия, которая традиционно являлась основным импортером грузинского вина, в 2006 году вводила запрет на поставки винной продукции из Грузии из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии, которые предложили российские парламентарии.

На фоне антироссийских выступлений в Грузии в июне-июле Госдума РФ приняла заявление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" с призывом к правительству принять специальные экономические меры к этой стране.

В правительстве РФ заявили о готовности рассмотреть обращение депутатов Госдумы, касающееся запрета на ввоз в Россию грузинского вина и минеральной воды, а также предложение парламентариев заморозить денежные переводы из РФ в Грузию.