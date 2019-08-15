Вопрос Джамму и Кашмира должен решаться в рамках норм международного права, заявляют в Баку

Азербайджан выступает за решение вопроса по Джамму и Кашмиру в рамках норм международного права и принципов, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

«Позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира носит последовательный характер. Азербайджан выступает за его решение в рамках норм международного права и принципов и в соответствии с требованиями принятых резолюций Совета безопасности ООН», - сказала Абдуллаева.

Пресс-секретарь МИД также отметила, что Азербайджан является членом Контактной группы по вопросу Джамму и Кашмира в рамках Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).

«В эти дни в штаб квартире ОИС в Джидде состоялось заседание Контактной группы»,- сказала Абдуллаева.

Б.Рустамбеков