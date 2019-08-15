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Внешняя политика 15.08.2019 17:59

Вопрос Джамму и Кашмира должен решаться в рамках норм международного права, заявляют в Баку

Азербайджан выступает за решение вопроса по Джамму и Кашмиру в рамках норм международного права и принципов, заявила пресс-секретарь азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

«Позиция Азербайджана по вопросу Джамму и Кашмира носит последовательный характер. Азербайджан выступает за его решение в рамках норм международного права и принципов и в соответствии с требованиями принятых резолюций Совета безопасности ООН», - сказала Абдуллаева.

Пресс-секретарь МИД также отметила, что Азербайджан является членом Контактной группы по вопросу Джамму и Кашмира в рамках Организации Исламского Сотрудничества (ОИС).

«В эти дни в штаб квартире ОИС в Джидде состоялось заседание Контактной группы»,- сказала Абдуллаева.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, КАШМИР, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]