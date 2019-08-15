Потребительские цены на бензин в РФ стабильны вторую неделю подряд - Росстат

Рост потребительских цен на бензин с 6 по 12 августа был нулевым вторую неделю подряд после повышения на 0,1% с 23 по 29 июля, сообщил Росстат.

Цены на дизельное топливо с 6 по 12 августа также вторую неделю подряд оставались стабильными после роста на 0,1%.

С начала года бензин подорожал на 1,6%, дизтопливо подешевело на 0,4%.

За период с 6 по 12 августа зафиксировано увеличение цен на бензин в 23 центрах субъектов РФ. Наиболее заметное - в Махачкале, где прирост цен составил 0,6%.

Снижение цен на бензин на 0,1% отмечалось в Ставрополе, Биробиджане, Омске, Пскове и Владимире.

В Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 12 августа цены на бензин не изменились.

Стоимость литра бензина в среднем по РФ на 12 августа составила 44,59 руб. (5 августа - 44,58 руб.), в том числе марки Аи-92 - 42,23 руб. (42,23 руб.), Аи-95 -45,65 руб. (45,64 руб.), Аи-98 - 51,38 руб. (51,31 руб.).

Дизтопливо 12 августа стоило в среднем по стране 46,14 руб. (5 августа - также 46,14 руб.).

Производство бензина в России с 5 по 11 августа выросло на 1,0% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга - до 850,9 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива снизился на 3,3% - до 1 млн 599,3 тыс. тонн.