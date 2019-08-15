Фестиваль плова пройдет 17 августа в Москве на ВДНХ

В инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ 17 августа пройдет фестиваль плова, где посетители смогут продегустировать блюда среднеазиатской национальной кухни, сообщает сайт мэрии.
"Мастер-классы шеф-поваров начнутся в 11:00. Здесь продемонстрируют пять необычных рецептов - плов с грибами, сладкий плов "Пилав" с курицей, самаркандский плов, а также узбекский и иранский варианты блюда. Кулинары Давид Хачатрян, Александр Муравлев, Антон Гришин, Сергей Каштанов и Леонид Рыжиков расскажут, как правильно обжарить мясо, когда добавлять рис и что такое "зира". Завершится фестиваль концертом MusicBox", - говорится в сообщении.
В сообщении уточняется, что в "Технограде" до 6 сентября можно попасть на бесплатные мастер-классы. Для всех желающих открыты более 20 мастерских, в которых проведут 125 занятий.
"Техноград" открыли в сентябре 2018 года в "Парке знаний" на ВДНХ. Здесь представлены образовательные программы по шести направлениям, среди которых услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки. С момента открытия образовательный комплекс посетили около 150 тысяч гостей, уточняется на сайте.
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