Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе своего предстоящего визита в Москву, скорее всего, будет констатировать сохранение позиции Берлина в пользу проекта "Северный поток -2", особенно в вопросе поддержки завершающей стадии строительства газопровода, считает немецкий политолог, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар.
"Помимо тем, которые уже обозначены в качестве пунктов повестки предстоящих переговоров Лаврова и Мааса, безусловно, будет затронут вопрос по проекту "Северный поток - 2". Начинается финальная фаза этого проекта, которую официальный Берлин поддерживает на все 100%. Полагаю, что одна из основных задач Мааса в ходе визита подтвердить эту позицию Германии", - сказал Рар в четверг "Интерфаксу".
В целом, "Северный поток - 2" практически единственное крупное направление, где Берлин в состоянии продемонстрировать Москве свою самостоятельную позицию, считает Рар.
"По другим направлениям все иначе. Какую роль Германия может играть в Сирии? Или на Украине? В Берлине внимательно следят, как американский истеблишмент позиционирует себя в отношении Украины. Поэтому все шаги Германии по этим направлениям, в значительной мере, зависят о того, как представляют ситуацию в США. Такое впечатление, что внешняя политика Берлина на данных примерах несколько "остыла", и находится в своего рода тупике", - сказал собеседник агентства.
По оценке Рара, глава МИД Германии, собираясь в Москву, пребывает в состоянии определенного психологического дискомфорта.
"На Мааса активно давят с двух сторон. Во-первых, это наиболее последовательно ориентированная в трансатлантическом направлении значительная часть немецкой элиты. Она давит на главу МИД через СМИ. В целом ряде центральных изданий Маас постоянно подвергается нападкам за то, что "слишком мягок в отношении Москвы" и "поддакивает то Путину, то Эрдогану", и в целом его представляют как чуть ли не самого слабого министра за всю историю Федеративной республики", - отмечает эксперт.
"С другой стороны, Маасу, как социал-демократу, постоянно напоминают о традициях Вилли Брандта, архитектора Восточной политики ФРГ. Руководство СДПГ давит на Мааса, чтобы он проявлял большую гибкость на российском направлении, и лучше понимал ситуацию в России", - сказал Рар.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 августа проведет переговоры с коллегой из ФРГ Хайко Маасом, министры обсудят Украину, Сирию и Иран, сообщила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, дипломаты также обменяются мнениями "по проблематике глобальной стабильности и стратегической безопасности".
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