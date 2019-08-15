"Порту" не исключает иска к "Матч ТВ" из-за ситуации с трансляцией матча с "Краснодаром" - СМИ

Директор по коммуникациям португальского футбольного клуба "Порту" Франсишку Маркеш заявил, что клуб может подать иск в суд к "Матч ТВ" за то, что канал показывал последние 10 минут ответной игры 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара" (2:3), не имея на то соответствующих прав.

"Матч ТВ" должен был заплатить за трансляцию за полтора часа до матча. Они этого не сделали, поэтому мы не дали им сигнал. Все просто", - заявил Маркеш, которого цитирует в четверг "Спорт-Экспресс".

Накануне креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев заявил, что в контракте с "Порту" была прописана крайняя дата оплаты - 1 сентября.

"Это было только предложение с их стороны. На них (документах) есть подписи от ФК "Порту"? Вы их видели? Их там нет", - отметил Маркеш.

По его словам, "Порту" считает незаконным то, что "Матч ТВ" показал последнюю десятиминутку матча. "Мы считаем, что это незаконно. Наши юристы рассматривают этот вопрос, и, скорее всего, мы будем решать этот вопрос в суде", - сказал Маркеш.

Матч "Порту" - "Краснодар" должен был быть показан 13 августа, однако "Матч ТВ" отменил трансляцию, так как стороны не смогли договориться об оплате.

Игра состоялась в Португалии и завершилась победой российской команды со счетом 3:2. В первом матче "Краснодар" уступил португальцам со счетом 0:1. По сумме двух матчей "Краснодар" вышел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где разыграет с греческим "Олимпиакосом" путевку в основную сетку Лиги чемпионов.