Министр обороны Венесуэлы называет наглыми действия Вашингтона против Каракаса

Соединенные Штаты бесцеремонно нарушают международное законодательство, пытаясь свергнуть законную власть в Венесуэле, заявил глава Минобороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес на встрече с российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.

"Мы, действительно, в данный момент проходим через непростую ситуацию из-за действий США. Абсолютно наглым способом нарушается международное законодательство", - сказал Лопес.

Он подчеркнул, что Венесуэла занимает в этом отношении жесткую позицию и продолжает бороться.

Он передал министру обороны и президенту РФ Владимиру Путину приветствие от Вооруженных сил Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро и поблагодарил за приглашение на Армейские международные игры. По его словам, военнослужащие Венесуэлы участвуют в играх пятый раз и всегда получают на них ценный опыт.

"Мы всегда увозим домой важный багаж опыта, поэтому обязательно будем приезжать, и соревноваться, поднимая флаги стран, которые борются за собственное достоинство", - добавил глава Минобороны Венесуэлы.