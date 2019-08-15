Министр обороны Венесуэлы называет наглыми действия Вашингтона против Каракаса

Соединенные Штаты бесцеремонно нарушают международное законодательство, пытаясь свергнуть законную власть в Венесуэле, заявил глава Минобороны Венесуэлы генерал-аншеф Владимир Падрино Лопес на встрече с российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу в Москве.
"Мы, действительно, в данный момент проходим через непростую ситуацию из-за действий США. Абсолютно наглым способом нарушается международное законодательство", - сказал Лопес.
Он подчеркнул, что Венесуэла занимает в этом отношении жесткую позицию и продолжает бороться.
Он передал министру обороны и президенту РФ Владимиру Путину приветствие от Вооруженных сил Венесуэлы и президента страны Николаса Мадуро и поблагодарил за приглашение на Армейские международные игры. По его словам, военнослужащие Венесуэлы участвуют в играх пятый раз и всегда получают на них ценный опыт.
"Мы всегда увозим домой важный багаж опыта, поэтому обязательно будем приезжать, и соревноваться, поднимая флаги стран, которые борются за собственное достоинство", - добавил глава Минобороны Венесуэлы.
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