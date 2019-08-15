Тема фейковых новостей в Яндексе будет рассмотрена Советом Госдумы 19 августа - Володин

Ситуация с продвижением новостным агрегатором "Яндекса" информации о якобы имеющей место инициативе по запрету использования старых автомобилей будет обсуждаться 19 августа на внеочередном заседании Совета Думы, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы не можем позволить, чтобы наших граждан делали заложниками фейковых новостей. Принципы свободы слова и информации не должны использоваться для распространения ложных новостей и создания фиктивной повестки", - заявил журналистам спикер Госдумы.

Накануне Володин провел встречу с первым заместителем руководителя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым, где обсуждалась ситуация с продвижением новостным агрегатором Яндекса информации о якобы имеющей место инициативе по запрету использования старых автомобилей.

По итогам встречи Исаев пояснил парламентским журналистам, что "тема искажения информации поднята рядом депутатов Государственной Думы".

"В связи с данным вопросом обсуждался также законопроект Антона Горелкина об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах. В подобных ситуациях может быть усмотрен элемент иностранного вмешательства", - сказал депутат.

Он добавил, что Володин согласился с предложением рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании Совета Госдумы 19 августа.

Согласно положениям внесенного 26 июля депутатом Антоном Горелкиным законопроекта "сайт и (или) страница сайта в сети интернет, и (или) информационная система, и (или) программа для электронных вычислительных машин, использование которых предоставляет их владельцу возможность сбора информации о пользователях, находящихся на территории РФ, могут быть признаны значимыми информационными ресурсами для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Основным владельцем такого ресурса сможет выступать российское юрлицо или гражданин РФ, при этом долю иностранного участия в российском юридическом лице предлагается ограничить до 20% голосующих акций. Решение о признании информационного ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. Согласно законопроекту, если правительственная комиссия признает владельца значимого информационного ресурса не исполняющим требования о владении, реклама на таком информационном ресурсе будет запрещена.

В разговоре с "Интерфаксом" Горелкин объяснил, что "140 млрд рублей планируется инвестировать в цифровую экономику, большая часть из этих средств - государственные; мы их инвестируем в иностранную компанию "Яндекс"". Горелкин также отметил, что, "безусловно, дискуссия по законопроекту должна вестись с участием представителей "Яндекса". "Я считаю "Яндекс" мегакрутой компанией, я к ней очень хорошо отношусь", - сказал он.

В пресс-службе "Яндекса" настаивали, что "в случае принятия законопроекта может пострадать уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями". Интернет-компания также считает, что в таком виде законопроект не может быть принят, и готова участвовать в обсуждении документа.

Российское ООО "Яндекс" принадлежит голландской группе Yandex N.V. Согласно ее годовому отчету, Аркадию Воложу принадлежит 10,01% капитала и 48,41% голосов компании. Еще 3,84% капитала и 6,36% голосов у сотрудника "Яндекса" Владимира Иванова, 5,65% капитала и 2,76% голосов у фонда Oppenheimer Funds, 4,82% капитала и 2,35% голосов - у Harding Loevner LP, 4,58% капитала и 2,24% голосов - у Wellington Management Group. Таким образом, cвыше 30% голосов могут принадлежать широкому кругу лиц, включая иностранцев. Акции Yandex N.V торгуются на бирже Nasdaq.

В пресс-службе интернет-холдинга Mail.ru Group, комментируя законопроект, говорили о необходимости его доработки, отмечая, что его принятие не потребует от компании изменения в акционерной структуре.

Акционерами Mail.ru Group являются "Мегафон" (10% экономическая и 4,5% голосующая доли), "МФ Технологии" (5,2% экономическая и 58,4% голосующая), Naspers (27,6% и 12,3%), Tencent (7,4% и 3,3%). В свободном обращении 50% акций.