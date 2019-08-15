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Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в четверг посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину лично встретиться с участниками протестов в Гонконге, чтобы урегулировать ситуацию.

"Если бы председатель Си (Цзиньпин) встретился лично с протестующими, то это было бы счастливым и светлым концом гонконгской проблемы. Я в этом не сомневаюсь!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее американский лидер выразил уверенность, что если Си Цзиньпин "захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, то он сможет сделать это".

Также Трамп назвал Си Цзиньпина жестким переговорщиком, хорошим человеком и "выдающимся лидером, которого очень уважает собственный народ".

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ГОНКОНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]