Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге

Президент США Дональд Трамп в четверг посоветовал председателю КНР Си Цзиньпину лично встретиться с участниками протестов в Гонконге, чтобы урегулировать ситуацию.

"Если бы председатель Си (Цзиньпин) встретился лично с протестующими, то это было бы счастливым и светлым концом гонконгской проблемы. Я в этом не сомневаюсь!" - написал Трамп в Twitter.

Ранее американский лидер выразил уверенность, что если Си Цзиньпин "захочет быстро и гуманно решить проблему Гонконга, то он сможет сделать это".

Также Трамп назвал Си Цзиньпина жестким переговорщиком, хорошим человеком и "выдающимся лидером, которого очень уважает собственный народ".

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.