Суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер Grace 1 - СМИ

Судебные власти Гибралтара постановили отпустить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1, сообщает газета The Gibraltar Chronicle.
Издание отмечает, что пока неясно, как суд мотивировал свое решение.
Власти Гибралтара ранее прекратили разбирательство в отношении экипажа судна. СМИ сообщали, что танкер должен был быть освобожден сегодня. Однако позднее США подали запрос генеральному прокурору Гибралтара о дальнейшем задержании иранского танкера Grace 1.
Также агентство ЭФЭ и газета Gibraltar Chronicle сообщили ранее в четверг, что членов экипажа танкера уже отпустили на свободу.
"Источники в правительстве Гибралтара подтвердили ЭФЭ, что некоторых членов экипажа освободили, однако они не смогли назвать ни их число, ни их имена", - передает агентство.
В свою очередь газета Gibraltar Chronicle сообщила, что в четверг освободили капитана танкера и трех членов экипажа.
Со своей стороны, ранее вице-министр иностранных дел Индии Ви Муралидхаран об освобождении 24 задержанных индийских членов экипажа.
"Сегодня говорил с нашим посольством в Лондоне. Мне подтвердили, что власти Гибралтара освободили всех 24 членов экипажа индийского происхождения танкера Grace 1, и они могут вернуться в Индию", - написал он в "Твиттере".
Власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
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