Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0258 GBR   2.0497 TRY   0.3044

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.23 -1.87 Brent 59.48 -1.82

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 15.08.2019 18:40

Суд Гибралтара решил отпустить иранский танкер Grace 1 - СМИ

Судебные власти Гибралтара постановили отпустить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1, сообщает газета The Gibraltar Chronicle.

Издание отмечает, что пока неясно, как суд мотивировал свое решение.

Власти Гибралтара ранее прекратили разбирательство в отношении экипажа судна. СМИ сообщали, что танкер должен был быть освобожден сегодня. Однако позднее США подали запрос генеральному прокурору Гибралтара о дальнейшем задержании иранского танкера Grace 1.

Также агентство ЭФЭ и газета Gibraltar Chronicle сообщили ранее в четверг, что членов экипажа танкера уже отпустили на свободу.

"Источники в правительстве Гибралтара подтвердили ЭФЭ, что некоторых членов экипажа освободили, однако они не смогли назвать ни их число, ни их имена", - передает агентство.

В свою очередь газета Gibraltar Chronicle сообщила, что в четверг освободили капитана танкера и трех членов экипажа.

Со своей стороны, ранее вице-министр иностранных дел Индии Ви Муралидхаран об освобождении 24 задержанных индийских членов экипажа.

"Сегодня говорил с нашим посольством в Лондоне. Мне подтвердили, что власти Гибралтара освободили всех 24 членов экипажа индийского происхождения танкера Grace 1, и они могут вернуться в Индию", - написал он в "Твиттере".

Власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ГИБРАЛТАР, ТАНКЕР, РЕШЕНИЕ


Похожие новости


Британский патруль вытеснил испанский корвет из вод Гибралтара Британский премьер обеспокоен обстановкой на границе Испании с Гибралтаром

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]