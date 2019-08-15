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Финансы 15.08.2019 19:00

Moodys отмечает слабые перспективы развития исламского банкинга в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство Moodys отмечает низкий потенциал развития исламского банкинга в Азербайджане.

"Несмотря на большое количество мусульманского населения, перспективы развития исламского банкинга в Азербайджане являются слабыми", - отмечают специалисты Мoodys в отчете о перспективах развития исламского банкинга в странах СНГ.

По мнению аналитиков агентства, правительство Азербайджана в настоящее время не планирует развитие исламского банкинга, потому что его внимание сосредоточено на создании светского государства и экономики.

"Лидер азербайджанской банковской индустрии - Международный банк Азербайджана (МБА), принадлежащий правительству, закрыл исламское окно, и в стране больше нет специализированного исламского банка. В 2018 году страна подписала соглашение с ИБР на получение технической помощи в разработке законодательства по исламскому финансированию, но без решительного государственного вмешательства в развитие сектора его рост будет ограничен", - отмечают специалисты агентства.

Moodys также отмечает, что Исламский банк развития активно финансирует страны СНГ в частности Азербайджан. В 1991-2018гг банк выделил Азербайджану кредитов на $1,387 млрд.

А.Мамедов

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Тэги: MOODYS, БАНКИНГ, ИСЛАМСКИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]