ГПС Азербайджана продемонстрировала взятые на вооружение снайперские винтовки США, Великобритании и других европейских стран

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана взяла на вооружение снайперские винтовки Rangemaster – 338LM производства Великобритании, сообщает азербайджанский сайт военных новостей AzeriDefence.

«ГПС продемонстрировала винтовку Rangemaster – 338LM 14 августа 2019 года на Площади флага в Баку на выставке, приуроченной 100-летию пограничной охраны. Доселе было известно о взятии на вооружение азербайджанскими пограничниками крупнокалиберной снайперской винтовки Accuracy International AW50 и AХ-308»,- отмечает AzeriDefence.

Издание отмечает, что на выставке также были продемонстрированы винтовки азербайджанского производства ST-338 «Yalquzaq», американского – «CheyTac», швейцарского - OM-50 «Nemesis», финляндского «Sako TRG-22», австрийского - SSG-08 и SSG-M1 и хорватского – MACS.

Ф.Исазаде