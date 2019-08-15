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Оборона 15.08.2019 19:26

ГПС Азербайджана продемонстрировала взятые на вооружение снайперские винтовки США, Великобритании и других европейских стран

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана взяла на вооружение снайперские винтовки Rangemaster – 338LM производства Великобритании, сообщает азербайджанский сайт военных новостей AzeriDefence.

«ГПС продемонстрировала винтовку Rangemaster – 338LM 14 августа 2019 года на Площади флага в Баку на выставке, приуроченной 100-летию пограничной охраны. Доселе было известно о взятии на вооружение азербайджанскими пограничниками крупнокалиберной снайперской винтовки Accuracy International AW50 и AХ-308»,- отмечает AzeriDefence.

Издание отмечает, что на выставке также были продемонстрированы винтовки азербайджанского производства ST-338 «Yalquzaq», американского – «CheyTac», швейцарского - OM-50 «Nemesis», финляндского «Sako TRG-22», австрийского - SSG-08 и SSG-M1 и хорватского – MACS.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГПС, ВИНТОВКИ, ВООРУЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]