ГПС Азербайджана продемонстрировала взятые на вооружение снайперские винтовки США, Великобритании и других европейских стран

Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана взяла на вооружение снайперские винтовки Rangemaster – 338LM производства Великобритании, сообщает азербайджанский сайт военных новостей AzeriDefence.
«ГПС продемонстрировала винтовку Rangemaster – 338LM 14 августа 2019 года на Площади флага в Баку на выставке, приуроченной 100-летию пограничной охраны. Доселе было известно о взятии на вооружение азербайджанскими пограничниками крупнокалиберной снайперской винтовки Accuracy International AW50 и AХ-308»,- отмечает AzeriDefence.
Издание отмечает, что на выставке также были продемонстрированы винтовки азербайджанского производства ST-338 «Yalquzaq», американского – «CheyTac», швейцарского - OM-50 «Nemesis», финляндского «Sako TRG-22», австрийского - SSG-08 и SSG-M1 и хорватского – MACS.
Ф.Исазаде
Глава МИД ФРГ Маас подтвердит в Москве поддержку проекту "Северный поток - 2", ожидает немецкий политолог
Потребительские цены на бензин в РФ стабильны вторую неделю подряд - Росстат
Виноделы Грузии ожидают падения спроса на виноград из-за возможных проблем с экспортом вина в РФ
Фестиваль плова пройдет 17 августа в Москве на ВДНХ
CEO компаний США получают в 278 раз больше среднестатистических сотрудников - исследование
Терпящий убытки малый бизнес Аланьи против системы all inclusive в отелях - СМИ
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Москва поддерживает Каракас в противодействии попыткам США сменить власть в Венесуэле - Шойгу на встрече с венесуэльским коллегой
Россиянкам разрешат работать машинистками поездов, но нефтяницами они стать по-прежнему не смогут
В парламенте Молдавии рассматривают ходатайство прокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с убежавшего из страны Шора
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа