Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла на 1,7 км

Пепловый выброс произошел в пятницу на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область).

"Судя по визуальным данным, на вулкане произошел пепловый выброс на высоту до 1,7 км над уровнем моря", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Пепловый шлейф распространился на 5 км к юго-востоку от вулкана. Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.