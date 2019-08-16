Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8876 RUR   0.0257 GBR   2.0559 TRY   0.3056

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.47 -0.76 Brent 58.23 -1.25

Погода в Баку

  ночь день

Экология 16.08.2019 10:00

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла на 1,7 км

Пепловый выброс произошел в пятницу на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир (Северные Курилы, Сахалинская область).

"Судя по визуальным данным, на вулкане произошел пепловый выброс на высоту до 1,7 км над уровнем моря", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).

Пепловый шлейф распространился на 5 км к юго-востоку от вулкана. Для Эбеко установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КУРИЛЫ, ВУЛКАН, ПЕПЕЛ


Похожие новости


Япония заключит мирный договор с Россией только после определения границ - Абэ Токио хочет продолжать диалог с Москвой по территориальному вопросу - МИД Японии Сергей Иванов продолжит посещать Курилы, несмотря на сожаления японской стороны, похожие на "ритуальные танцы"

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]