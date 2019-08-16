Президент Украины Владимир Зеленский перед возможным саммитом "нормандской четверки" рассчитывает встретиться с лидером США Дональдом Трампом, чтобы заручиться его публичной поддержкой и усилить свои переговорные позиции, сообщает в пятницу газета "Известия".
"Президент Украины Владимир Зеленский намерен успеть провести встречу с лидером США Дональдом Трампом до возможного саммита "нормандской четверки". (...) Глава Украины намерен обратиться к американскому коллеге с просьбой о том, чтобы тот проявлял больше публичной активности по украинскому вопросу", - говорится в публикации со ссылкой на источники в политических кругах в Киеве.
"Франция и Германия, несмотря на их безусловную поддержку, аккуратны в своих высказываниях. Перед встречей с Путиным в рамках "нормандского формата" Зеленскому нужно максимально усилить свои переговорные позиции", - пояснил изданию собеседник в Киеве.
По его словам, которые приводит газета, "чтобы обсуждать какие-либо изменения в Минских соглашениях, к которым у нынешней власти есть вопросы, необходима международная поддержка, чтобы Москва не обвинила Киев в саботаже".
"С одной стороны, США всегда высказывались в пользу Украины, с другой - Трамп не особо активен в этом. А его публичное содействие стало бы дополнительным козырем для Зеленского", - отметил источник издания.
Газета напоминает, что за 2,5 года президентства Трамп высказывался по украинскому вопросу, как правило, осторожно и только по особым поводам, а то и вовсе старался держаться в стороне, отдавая это направление на откуп другим представителям политической элиты США.
Между тем министерство иностранных дел Украины заявило о "почти согласованном" визите президента Зеленского в Вашингтон. А поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор подтвердил вероятную ознакомительную встречу в Варшаве 1 сентября, где оба лидера окажутся на памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, либо в сентябре в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. При этом полноценный визит главы Украины в США должен состояться в течение двух месяцев, уточняется в статье.
3 августа в Трускавце президент Зеленский сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что в сентябре планируется его встреча с президентом Трампом в Вашингтоне.
7 августа глава Украины сказал, что хотел бы в ближайшее время провести саммит "нормандской четверки", в которую входят Россия, Украина, Германия и Франция, однако в тот же день официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что пока не может сообщить дату саммита в "нормандском формате" по Украине.
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