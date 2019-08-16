Трамп обсуждает возможность покупки Гренландии со своими помощниками - газета

Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии - автономной территории Дании, сообщает The Wall Street Journal.
Как рассказали изданию два помощника Трампа, он неоднократно спрашивал их и других, возможен ли такой шаг. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.
Газета сообщает, что некоторые помощники поддержали этот шаг, заявив, что это может быть хорошим экономическим шагом.
Другие восприняли идею Трампа как очередное увлечение президента.
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