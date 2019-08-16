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Дальнее зарубежье 16.08.2019 09:28

Трамп обсуждает возможность покупки Гренландии со своими помощниками - газета

Президент США Дональд Трамп неоднократно спрашивал своих помощников о возможности покупки Гренландии - автономной территории Дании, сообщает The Wall Street Journal.

Как рассказали изданию два помощника Трампа, он неоднократно спрашивал их и других, возможен ли такой шаг. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Газета сообщает, что некоторые помощники поддержали этот шаг, заявив, что это может быть хорошим экономическим шагом.

Другие восприняли идею Трампа как очередное увлечение президента.

Гренландия - самый большой остров в мире. Основная масса населения Гренландии в 56 тыс. человек живет на изрезанном фьордами побережье, где нет льда.

Внешней политикой и политикой безопасности занимается Копенгаген.

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Тэги: США, ГРЕНЛАНДИЯ, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]