Северная Корея отвергает возможность продолжения переговоров с Сеулом

Пхеньян не намерен снова вести переговоры с Сеулом, об этом заявил пресс-секретарь Комитета КНДР по мирному воссоединению Родины.
"Осуществление исторической Пханмунджомской декларации в настоящее время зашло в тупик, и возможности для диалога Север-Юг утрачены. Это естественный результат своенравных действий южнокорейского руководителя", - говорится в его заявлении, которое публикует ЦТАК.
"Южнокорейские власти хотят получить улов в неспокойных водах в будущем диалоге КНДР-США, мечтая, что фаза диалога наступит после совместных военных учений также естественно, как смена времен года. Им лучше отбросить эти бессмысленные желания", - отмечается в сообщении.
Согласно ему, Пхеньяну больше не о чем разговаривать с южнокорейскими властями и не зачем садиться за стол переговоров.
"Нельзя не отметить, что он (Мун Чжэ Ин - ИФ) сказал, что атмосфера диалога не была омрачена, несмотря на некоторые недавние" тревожные действия "Северной Кореи, и что все изменилось с того момента, когда Корейский полуостров вибрировал из-за одной "провокации" Северной Кореи - безрассудные замечания, которые не имели ничего общего с "Днем освобождения"", - заявили на Севере.
В Пхеньяне назвали Мун Чжэ Ина "наглым парнем", которого "редко можно найти".
"Даже в этот момент в Южной Корее продолжаются совместные военные учения против КНДР. Есть ли у него совесть, чтобы говорить об атмосфере диалога, мирной экономике и механизме поддержания мира", - говорится в сообщении.
Это заявление стало ответом на речь южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, посвященную 74-летию освобождения Кореи от колониального господства Японии.
В ней он призвал к скорейшему возобновлению переговоров о денуклеаризации на рабочем уровне.
"Сейчас настало время как для двух Корей, так и для Соединенных Штатов сосредоточиться на скорейшем возобновлении переговоров на рабочем уровне между Пхеньяном и Вашингтоном", - заявил Мун Чжэ Ин.
Он предположил, что третий саммит, который, возможно, пройдет после встреч на рабочем уровне станет "самым важным этапом во всем процессе достижения денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове".
"Даже если есть причина для недовольства, она не должна затруднять диалог или возводить барьеры. Если есть недовольство, его следует обозначить и обсудить за столом переговоров", - добавил президент Южной Кореи.
По его словам, когда препятствия будут преодолены, денуклеаризация Корейского полуострова приблизится, и межкорейские отношения достигнут значительных успехов.
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