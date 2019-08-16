КНДР провела очередной пуск ракет, заявляют в Сеуле

Военные в КНДР провели пуск двух ракет, сообщает в пятницу агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование.
Ракеты были запущены в сторону Японского моря.
По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были выпущены из его восточного прибрежного города Токчхон в провинции Канвондо. Никаких других подробностей, включая их тип, дальность полета и максимальную высоту военные не предоставили.
"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков, сохраняя при этом позицию готовности", - говорится в кратком релизе Объединенного комитета начальников штабов.
В последние недели в КНДР регулярно проводят подобные пуски. В субботу 11 августа в Сеуле сообщили, что КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что это были баллистические ракеты малой дальности.
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что получил письмо от Ким Чен Ына, в котором говорится, что подобные испытания, регулярно проводимые Северной Кореей в последние недели, прекратятся, как только США и Южная Корея завершат проводимые в настоящее время совместные учения.
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