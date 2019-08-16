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Дальнее зарубежье 16.08.2019 10:19

Экстренное заседание Совета нацбезопасности проходит в Южной Корее

Администрация президента Южной Кореи созвала экстренное заседание Совета национальной безопасности в пятницу через несколько часов после того, как Северная Корея сбросила два неопознанных снаряда в Японское море.

Постоянный комитет Совета национальной безопасности начал заседание в 9 часов (3:00 по мск) под председательством советника президента по национальной безопасности Чон Ый Ёна, сообщили в администрации президента.

Ранее военные Южной Кореи сообщили, что в КНДР провели пуск двух неопознанных снарядов.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, снаряды были выпущены из восточного прибрежного города Токчхон в провинции Канвондо. Никаких других подробностей, включая их тип, дальность полета и максимальную высоту военные не предоставили.

В последние недели в КНДР регулярно проводят подобные пуски. В субботу 11 августа в Сеуле сообщили, что КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что это были баллистические ракеты малой дальности.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что получил письмо от Ким Чен Ына, в котором говорится, что подобные испытания, регулярно проводимые Северной Кореей в последние недели, прекратятся, как только США и Южная Корея завершат проводимые в настоящее время совместные учения.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЗАСЕДАНИЕ, ПУСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]