Трамп призвал к строительству новых психбольниц, чтобы прекратить насилие с применением оружия в США

Строительство психиатрических лечебниц по всей стране поможет справиться с насилием с применением оружия в США, считает президент Дональд Трамп.

"Это не пистолет нажимает на курок, а человек, который держит пистолет", - сказал Трамп, выступая на митинге в Нью-Гемпшире перед избирателями.

"Мы серьезно подумаем о строительстве новых психиатрических учреждений", - заявил он.

"Мы будем убирать психически нездоровых и опасных людей с улиц, поэтому нам не придется так сильно беспокоиться о них. Это большая проблема. (...) Есть серьезно больные люди, и они находятся на улицах", - добавил президент США.

При этом Трамп заявил своим избирателям, что не позволит новым законам ущемлять их доступ к оружию.

"Мы не можем сделать так, чтобы хорошим, солидным, законопослушным гражданам было труднее защитить себя. Мы всегда будем отстаивать право на самооборону, и мы всегда будем отстаивать Вторую поправку (гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия - ИФ)", - сказал он.

В начале августа 32 человека были убиты в результате стрельбы в американских городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас).

Позднее президент США Дональд Трамп призвал демократов и республиканцев в Конгрессе США ужесточить законы о продаже оружия. В то же время он отмечал, что идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки.