Трамп призвал к строительству новых психбольниц, чтобы прекратить насилие с применением оружия в США

Строительство психиатрических лечебниц по всей стране поможет справиться с насилием с применением оружия в США, считает президент Дональд Трамп.
"Это не пистолет нажимает на курок, а человек, который держит пистолет", - сказал Трамп, выступая на митинге в Нью-Гемпшире перед избирателями.
"Мы серьезно подумаем о строительстве новых психиатрических учреждений", - заявил он.
"Мы будем убирать психически нездоровых и опасных людей с улиц, поэтому нам не придется так сильно беспокоиться о них. Это большая проблема. (...) Есть серьезно больные люди, и они находятся на улицах", - добавил президент США.
При этом Трамп заявил своим избирателям, что не позволит новым законам ущемлять их доступ к оружию.
"Мы не можем сделать так, чтобы хорошим, солидным, законопослушным гражданам было труднее защитить себя. Мы всегда будем отстаивать право на самооборону, и мы всегда будем отстаивать Вторую поправку (гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия - ИФ)", - сказал он.
В начале августа 32 человека были убиты в результате стрельбы в американских городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас).
Позднее президент США Дональд Трамп призвал демократов и республиканцев в Конгрессе США ужесточить законы о продаже оружия. В то же время он отмечал, что идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки.
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