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Дальнее зарубежье 16.08.2019 10:30

Трамп призвал к строительству новых психбольниц, чтобы прекратить насилие с применением оружия в США

Строительство психиатрических лечебниц по всей стране поможет справиться с насилием с применением оружия в США, считает президент Дональд Трамп.

"Это не пистолет нажимает на курок, а человек, который держит пистолет", - сказал Трамп, выступая на митинге в Нью-Гемпшире перед избирателями.

"Мы серьезно подумаем о строительстве новых психиатрических учреждений", - заявил он.

"Мы будем убирать психически нездоровых и опасных людей с улиц, поэтому нам не придется так сильно беспокоиться о них. Это большая проблема. (...) Есть серьезно больные люди, и они находятся на улицах", - добавил президент США.

При этом Трамп заявил своим избирателям, что не позволит новым законам ущемлять их доступ к оружию.

"Мы не можем сделать так, чтобы хорошим, солидным, законопослушным гражданам было труднее защитить себя. Мы всегда будем отстаивать право на самооборону, и мы всегда будем отстаивать Вторую поправку (гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия - ИФ)", - сказал он.

В начале августа 32 человека были убиты в результате стрельбы в американских городах Дейтон (штат Огайо) и Эль-Пасо (штат Техас).

Позднее президент США Дональд Трамп призвал демократов и республиканцев в Конгрессе США ужесточить законы о продаже оружия. В то же время он отмечал, что идея запретить гражданскому населению в США иметь автоматические штурмовые винтовки не имеет поддержки.

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Тэги: США, ТРАМП, ПСИХБОЛЬНИЦЫ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]