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Дальнее зарубежье 16.08.2019 10:44

Госдеп США заявляет о серьезных последствиях для лиц, связанных с танкером Grace 1

Серьезные последствия, в том числе отказ во въезде в США и получении американских виз, грозят членам экипажа танкера Grace 1 и лицам, имеющим к нему отношение, сообщает госдеп США.

"Соединенные штаты считают, что танкер Grace 1 помогал Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1 ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что члены экипажей судов, оказывающих помощь КСИР, объявленного в США террористической организацией, в транспортировке нефти из Ирана, могут быть лишены права на получение виз или въезд в США.

"Морское сообщество должно знать, что правительство США намерено аннулировать визы, выданные членам таких экипажей. В случае с танкером Grace 1 мы будем продолжать действовать в соответствии с нашей существующей политикой в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку КСИР", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

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Тэги: США, ИРАН, ТАНКЕР, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]