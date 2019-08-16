Госдеп США заявляет о серьезных последствиях для лиц, связанных с танкером Grace 1

Серьезные последствия, в том числе отказ во въезде в США и получении американских виз, грозят членам экипажа танкера Grace 1 и лицам, имеющим к нему отношение, сообщает госдеп США.
"Соединенные штаты считают, что танкер Grace 1 помогал Корпусу Стражей Исламской революции (КСИР), транспортируя нефть из Ирана в Сирию. Это может привести к серьезным последствиям для любых лиц, связанных с Grace 1 ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что члены экипажей судов, оказывающих помощь КСИР, объявленного в США террористической организацией, в транспортировке нефти из Ирана, могут быть лишены права на получение виз или въезд в США.
"Морское сообщество должно знать, что правительство США намерено аннулировать визы, выданные членам таких экипажей. В случае с танкером Grace 1 мы будем продолжать действовать в соответствии с нашей существующей политикой в отношении тех, кто оказывает материальную поддержку КСИР", - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что судебные власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - постановили отпустить задержанный по британскому запросу иранский танкер Grace 1 после того, как правительство Гибралтара получило официальные письменные заверения от иранского правительства, что танкер не будет производить разгрузку в Сирии.
Власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.
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