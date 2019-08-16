Болтон предупреждает международное бизнес-сообщество о санкциях США за сотрудничество с режимом Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон напомнил международному бизнес-сообществу об американских санкциях из-за сотрудничества с режимом Мадуро и призвал к работе с Хуаном Гуайдо.

"Международному бизнес-сообществу следует обращать внимание и избегать риска санкций США из-за сделок с Мадуро. Бизнес должен работать с законным венесуэльским правительством во главе с временным президентом Хуаном Гуайдо, чтобы защитить ресурсы венесуэльцев", - написал Болтон в твиттере.

Ранее президент США подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

Венесуэльская оппозиция добивается ухода Мадуро от власти, считая его незаконным президентом. Мадуро, в свою очередь, сохраняет реальный контроль над управлением страной и считает узурпатором оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства.