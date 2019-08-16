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Болтон предупреждает международное бизнес-сообщество о санкциях США за сотрудничество с режимом Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон напомнил международному бизнес-сообществу об американских санкциях из-за сотрудничества с режимом Мадуро и призвал к работе с Хуаном Гуайдо.

"Международному бизнес-сообществу следует обращать внимание и избегать риска санкций США из-за сделок с Мадуро. Бизнес должен работать с законным венесуэльским правительством во главе с временным президентом Хуаном Гуайдо, чтобы защитить ресурсы венесуэльцев", - написал Болтон в твиттере.

Ранее президент США подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA.

Венесуэльская оппозиция добивается ухода Мадуро от власти, считая его незаконным президентом. Мадуро, в свою очередь, сохраняет реальный контроль над управлением страной и считает узурпатором оппозиционера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ, БИЗНЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]