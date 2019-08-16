Американские тарифы на китайские товары работают - Трамп

Тактика США по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает эффект, завил президент США Дональд Трамп.

"Они (китайцы - ИФ) хотят заключить сделку", - заявил он, выступая перед избирателями в Нью-Гемпшире в рамках предвыборной поездки.

Президент добавил: "Они, между прочим, проглотили тарифы, не было повышения цен".

По словам Трампа, недавнее понижение Пекином обменного курса китайского юаня к американскому доллару "сильно ударит по ним самим".

Он предупредил, что, если на выборах 2020 года победит кандидат от Демократической партии, который пересмотрит политику тарифов в отношении Китая, рынок будет разрушен.

"У вас не выбора кроме как голосовать за меня, в противном случае ваш 401 (К) (наиболее популярный пенсионный план - накопительный пенсионный счёт - ИФ) вылетит в трубу. Независимо от того, любите вы меня, или же ненавидите, вам надо за меня голосовать", - подчеркнул Трамп.

Перед поездкой он сообщил журналистам, что намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я думаю, что у нас очень хорошие дискуссии с Китаем. Они очень хотят заключить сделку", - сказал Трамп.

Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго.

"Я думаю, чем дольше это идет, тем сильнее мы становимся", - сказал Трамп о торговой войне.

"У меня такое чувство, что она будет довольно короткой", - добавил он.

Президент отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

"Но более важно, чем сентябрь, это то, что мы говорим по телефону, и у нас очень продуктивные переговоры", - сказал Трамп.

Власти Китая назвали решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров нарушением договоренностей между руководителями двух государств.

Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры" не уточняя, о каких именно мерах идет речь.

Как сообщалось, в начале августа Трамп пообещал ввести 10%-ную пошлину на импортируемые китайские товары общим объемом $300 млрд в год с 1 сентября. Позднее Торговое представительство США отложило введение пошлины на ряд товаров, включая сотовые телефоны и ноутбуки, до 15 декабря.

Пока власти КНР ответили на это приостановкой закупок американкой сельскохозяйственной продукции, а также позволили юаню опуститься в паре с долларом до минимума за 11 лет. Также представители двух стран провели телефонные переговоры и договорились созвониться снова на следующей неделе.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, Пекин по-прежнему намерен направить свою делегацию в Вашингтон для проведения нового раунда торговых переговоров в сентябре, как было обговорено ранее.