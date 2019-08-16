Канцелярия президента Южной Кореи потребовала от Пхеньяна прекратить ракетные пуски

Прекратить пуски "неопознанных снарядов", как называют пока пуски КНДР двух ракет в пятницу, потребовала канцелярия президента Южной Кореи, сообщило агентство "Ренхап".

Она предупредила северокорейскую сторону, что продолжение ракетных пусков может привести к эскалации военной напряженности в районе Корейского полуострова.

В сообщении говорится, что офис президента Мун Чжэ Ина Муна провел брифинг по итогам часового чрезвычайного заседания Совета национальной безопасности (СНБ), созванного в связи с пусками Северной Кореей ранее в пятницу двух "неопознанных снарядов" в Японское море.

Как сообщило южнокорейское военное командование, КНДР в пятницу осуществила пуск двух снарядов, предположительно, ракет, в сторону Японского моря.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, снаряды были выпущены из его восточного прибрежного города Токчхон в провинции Канвондо.

"Наши военные отслеживают ситуацию на случай дополнительных пусков, оставаясь в состоянии готовности", - говорится в кратком релизе ОКНШ.

Позднее военные сообщили, что "снаряды" пролетели 230 км на максимальной высоте в 30 км со скоростью около 6,1 Маха (7,5 тыс км в час - ИФ).

В последние недели в КНДР регулярно проводят подобные пуски. В субботу, 11 августа, в Сеуле сообщили, что КНДР провела пуск двух ракет. Южнокорейские военные считают, что это были баллистические ракеты малой дальности.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что получил письмо от Ким Чен Ына, в котором говорится, что подобные испытания, регулярно проводимые Северной Кореей в последние недели, прекратятся, как только США и Южная Корея завершат проводимые в настоящее время совместные учения.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что ракетные пуски КНДР, являются нарушением резолюций СБ ООН и представляет угрозу безопасности Южной Кореи, Японии и размещенных в Азии американских военных.

В то же время он сказал, что, хотя испытания Северной Кореей баллистических ракет малой дальности противоречат резолюциям СБ ООН, они не нарушают обещаний северокорейского лидера Ким Чен Ына президенту Дональду Трампу на первом саммите США-КНДР в Сингапуре.

Ранее министр обороны США Марк Эспер пояснил журналистам, что США все же отдают приоритет дипломатическому решению северокорейской проблемы, поэтому избегают жесткой реакции на ракетные пуски Пхеньяна из опасений, что это может навредить переговорному процессу.