Суд в Бишкеке оставил под арестом бывшего президента Киргизии Атамбаева

Суд в Киргизии оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву, сообщил в пятницу журналистам адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.
"К сожалению, судебное заседание прошло в закрытом режиме. Решение о заключении под стражу Атамбаева осталось неизменным", - сказал Слесарев.
Ранее сообщалось, что заседание Бишкекского городского суда о рассмотрении апелляции адвоката Атамбаева на решение об аресте бывшего главы государства было перенесено в здание Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.
7 августа в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.
Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.
8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.
За два дня столкновений в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.
Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. На его имущество, в том числе телеканал "Апрель", был наложен арест.
Сообщалось, что он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль.
Помимо этого Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.
В числе других предъявленных обвинений Атамбаеву значатся незаконная передача в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", а также незаконное приобретения земельного участка в селе Кой-Таш под Бишкеком.
Еще одним уголовным делом, по которому проходит Атамбаев, является незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.
Баку и Тбилиси на следующей неделе продолжат обсуждения по делимитации госграницы – МИД Азербайджана
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны Азербайджана
ГПС Азербайджана продемонстрировала взятые на вооружение снайперские винтовки США, Великобритании и других европейских стран
Азербайджан в январе-июле увеличил промпроизводство на 2,2%
Правительство Азербайджана отведет 0,06 га под строительство подстанции для Бакметрополитена
Турецкие подводники продолжают поиски черного ящика упавшего в Каспий МиГ-29 ВВС Азербайджана
Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла на 1,7 км
ГААД получит 18,7 млн манатов на строительство автодороги в центральном регионе Азербайджана
ИВ Бейлагана направит около 445 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит 7,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
«ICODS Hilmer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2019
Компания Bakcell помогла молодым изобретателям поехать в США
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе
Оклахома в ноябре примет II сельскохозяйственный форум Азербайджан-США
В Киеве официально анонсировали визит Нетаньяху
В Хельсинки сообщают о визите президента РФ в Финляндию 21 августа