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Инфраструктура и тендеры 16.08.2019 11:27

Бакметрополитен направит более 3,1 млн манатов на закупку кабелей

ЗАО «Бакинский метрополитен» заключило три контракта на общую сумму 3 млн 111,551 тыс. манатов на закупку кабелей различного вида.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией «Interkabel» заключен контракт на сумму 1 млн 103,886 тыс. манатов.

Сумма контракта с ООО «Goknur Baki ltd» составила 1 млн 250,932 тыс. манатов.

С ООО «Сумгайытский Технологический Парк» (STP) заключен контракт на поставку кабелей на сумму 756,732 тыс. манатов.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]