Бакметрополитен направит более 3,1 млн манатов на закупку кабелей

ЗАО «Бакинский метрополитен» заключило три контракта на общую сумму 3 млн 111,551 тыс. манатов на закупку кабелей различного вида.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с компанией «Interkabel» заключен контракт на сумму 1 млн 103,886 тыс. манатов.
Сумма контракта с ООО «Goknur Baki ltd» составила 1 млн 250,932 тыс. манатов.
С ООО «Сумгайытский Технологический Парк» (STP) заключен контракт на поставку кабелей на сумму 756,732 тыс. манатов.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий (зеленой, красной и фиолетовой) и 25-и действующих станций.
Б.Рустамбеков
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