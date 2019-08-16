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Макроэкономика 16.08.2019 11:35

Рост ВВП Азербайджана в январе-июле 2019г ускорился до 2,5%

Рост ВВП Азербайджана в январе-июле 2019 года составил 2,5% против 0,2% за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь-июль 2019 года составил 44 млрд 473,1 млн манатов.

ВВП на душу населения в январе-июле текущего года составил 4 тыс. 499,5 манатов.

По данным статистики, в отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 9,1%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,2%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВВП, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]