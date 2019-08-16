Рост ВВП Азербайджана в январе-июле 2019г ускорился до 2,5%

Рост ВВП Азербайджана в январе-июле 2019 года составил 2,5% против 0,2% за аналогичный период 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Номинальный объем ВВП за январь-июль 2019 года составил 44 млрд 473,1 млн манатов.

ВВП на душу населения в январе-июле текущего года составил 4 тыс. 499,5 манатов.

По данным статистики, в отчетном периоде рост имел место во всех отраслях, за исключением строительства (спад на 9,1%).

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2019 году прогнозирует на 3,2%.

В 2018 году рост ВВП Азербайджана составил 1,4%.

А.Мамедов